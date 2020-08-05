Працівники потяга мали повідомити в поліцію про напад на жінку, — юрист

Працівники поїзної бригади з гідно зі спільним наказом МВС та Міністерства інфраструктури мали повідомити в поліцію про побиття і спробу зґвалтування пасажирки - журналістки телеканалу "Інтер" Анастасії Лугової.

Про це юрист і адвокат Олександр Дульський сказав в коментарі Українським Новинам.

"Є наказ Мінінфрастуруктури і МВС. Ця ситуація могла статися як у поїзді, так і не в поїзді. За вчинення кримінального правопорушення відкривається кримінальне провадження та розслідується" , - сказав він.

При цьому, за його словами, специфіка залізничних перевезень така, що за всіма підозрілими або неврівноваженими особами не встежиш, і тому трапляються такі інциденти.

Разом з тим він зазначив, що згідно зі спільним наказом МВС та Мінінфраструктури, якщо співробітники поліції виконують свої службові повноваження безпосередньо в поїзді, то про вжиті ними заходи з припинення правопорушення начальник поїзда робить запис в рейсовому журналі із зазначенням посад поліцейських, які, в свою чергу, мають поставити свої підписи під записом.

Згідно з цим наказом, у разі кримінальних або адміністративних правопорушень на залізничному транспорті співробітники "Укрзалізниці" мають негайно повідомляти про це органам поліції і до їх прибуття, за можливості, вжити заходів щодо недопущення сторонніх осіб до місця події і за необхідності викликати медичну допомогу або рятувальні служби.

Він вважає, що в цій конкретній ситуації поліцейські мають дати пояснення, чому їх не було в поїзді на місці події.

Як повідомляли Українськi Новини, суд заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування журналістки телеканалу "Інтер" Лугової.

Крім того, потерпіла заявила, що працівники поїзда пропонували їй хабар за мовчання.