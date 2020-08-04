В Одесской области избиратели массово меняют место голосования и указывают один и тот же адрес

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в полицию по поводу массового изменения избирательных адресов в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 4 августа состоялось заседание комиссии.

"Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки соблюдения требований законодательства при подаче в органы ведения Государственного реестра избирателей обращений относительно изменения избирательных адресов граждан на адрес фактического проживания, относящихся к территориям Каролино- Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Таировской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных общин Одесской области", - сказано в нем.

Решение принято в связи с выявлением комиссией значительного количества обращений избирателей по изменению их избирательных адресов на адреса фактического места жительства, принадлежащих к территориям вышеупомянутых территориальных общин.

При этом многие обращения касаются изменения избирательных адресов избирателей на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем, а их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения реестра на территории Одесской области.

Комиссия отметила, что в случае изменения избирательного адреса гражданина по его обращению, принадлежность такого гражданина к соответствующей территориальной общине и проживание на соответствующей территории будет определяться по новому избирательному адресу - фактическому месту его жительства.

Совершение такого действия с целью голосования на местных выборах может привести к искажению результатов.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать на выборах.

Еще с 1 июля ЦИК разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации, а также участие в выборах избирателям без прописки.

До этого можно было только сменить место голосования исключительно на выборах Президента и для голосования за партии на выборах в Верховную Раду.

Такого права не было при голосовании за мажоритарного кандидата на парламентских выборах, а также на местных выборах.

При отсутствии прописки в любых выборах участвовать вообще запрещалось.

Теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах по месту жительства, независимо от адреса прописки или его наличия.

Для этого необходимо будет обратиться с заявлением к органу ведения Государственного реестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса.

При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.