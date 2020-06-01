Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем задекларировал 1,1 млн гривен дохода в 2019

Заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, который ранее заявил, что за последние 10 лет из госконцерна украли около 1 млрд гривен, задекларировал 1,116 млн гривен дохода в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно им, его доход в прошлом году состоял из 311 998 гривен заработной платы за должность депутата Верховной Рады, 304 262 гривен средств по возмещению затрат, связанных с деятельностью депутата, 1 625 гривен от вклада в Универсал Банке, 11 996 гривен зарплаты по совместительству в Киевской школе экономики, 485 531 гривны зарплаты и 1 034 гривен дополнительного блага в "Укроборонпроме".

Остальные сведения декларации не отличаются от сведений, указанных в декларации за 2018 год.

В его собственности находится 20% квартиры в Киеве площадью 63,3 кв. м., он арендует жилье в столице площадью 66,4 кв. м и имеет автомобиль Honda Accord 2008 года выпуска за 364 тыс. гривен.

Найем также владеет правом на торговую марку "Найем Мустафа".

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 "Укроборонпром" назначил заместителем генерального директора бывшего депутата Верховной Рады Мустафу Найема (внефракционный).

Ранее сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве. Крупнейшими должниками являются ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение" с суммарной задолженностью по выплате зарплат в размере 90,9 млн гривен.

Тем временем, Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.