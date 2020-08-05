В Греции в ДТП разбился автомобиль с мигрантами. Погибли семь человек

В то время, как в Одессе случилось крупное ДТП с мигрантами, в Греции автомобиль, перевозивший мигрантов, ночью врезался в установленные во время дорожных работ конструкции. В ходе аварии погибли семь человек, еще пятеро - ранены. Об этом сообщает AP.

По информации, предоставленной полицией, авария произошл около часа ночи по местному времени в среду, недалеко от северо-восточного города Александруполис, когда автомобиль врезался в цементное основание.

Власти заявили, что все погибшие и раненые - мужчины. Двое были тяжело ранены и госпитализированы в реанимацию. Их национальность пока неизвестна.

Из Турции тысячи мигрантов направляются в Грецию, большинство из них надеются добраться до более благополучных европейских стран. Хотя большинство прибывает на восточные острова Эгейского моря у турецкого побережья, многие пересекает сухопутную границу в северо-восточной Греции.

Українські Новини, еще в феврале Греция пыталась сдержать навал мигрантов из Турции в ходе сирийского конфликта в Идлибе.

Правоохранители Греции с помощью слезоточивого газа разоганли около 500 беженцев, которые пытались попасть в Евросоюз через -восточную сухопутную границу Греции с Турцией.