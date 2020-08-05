У Греції в ДТП розбився автомобіль з мігрантами. Загинули семеро людей

В Греції автомобіль, що перевозив мігрантів, вночі врізався у встановлені під час дорожніх робіт конструкції. В ході аварії загинули семеро людей, ще п'ятеро - поранені. Про це повідомляє AP.

За інформацією, наданою поліцією, аварія сталася близько першої години ночі за місцевим часом в середу, недалеко від північно-східного міста Александруполіс, коли автомобіль врізався в цементну підставу.

Влада заявила, що всі загиблі і поранені - чоловіки. Двоє були важко поранені і госпіталізовані в реанімацію. Їх національність поки невідома.

З Туреччини тисячі мігрантів направляються в Грецію, більшість з них сподіваються дістатися до більш благополучних європейських країн. Хоча більшість прибуває на східні острови Егейського моря біля турецького узбережжя, багато перетинає сухопутний кордон в північно-східній Греції.

Як повідомляли Українські Новини, круїзні подорожі в Греції знову дозволять з 1 серпня – круїзним лайнерам дозволять причалювати в портах Пірея, Родосу, Іраклоо, Волосу, Корфу і Катаколо.

Тим часом в Греції туристи повинні заплатити додатковий збір у 20 євро за медичні послуги, які вони отримують під час свого перебування в країні.