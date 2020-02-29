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29 февраля 2020, суббота, 22:48 8
Политика мира 2020-02-29T22:55:46+02:00
Українські Новини
Турция открыла границу в ЕС для беженцев: Греция пытается сдержать навалу мигрантов

Турция открыла границу в ЕС для беженцев: Греция пытается сдержать навалу мигрантов

Ярина Вацяк
Беженцы, Греция, Сирия, Турция

Греция пытается помешать попаданию на свою территорию беженцев после того, как Турция открыла для них свои границы с Европейским Союзом.

В общем греческая сторона предупредила четырем тысячам нелегальных пересечений границы, сообщил в субботу, 29 февраля, после кризисного заседания правительства страны его представитель Стелиос Пецас в эфире государственного телеканала ERT, пишет DW.

В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек, сообщает агентство новостей Reuters со ссылкой на свидетелей. По данным греческого правительства, с турецкой стороны возле пункта пропуска собрались еще три тысячи мигрантов. Греческие правоохранители задержали 66 человек, которые прорвались на территорию страны. Они вынуждены были применить слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в них камни.

Из-за сложившейся ситуации глава греческого МИД Никос Дендиас попросил созвать специальное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил открытой границу с европейскими странами для беженцев. Это произошло через два дня после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара сирийских войск погибли 33 турецких военных и еще 36 получили ранения. Эскалация боевых действий в Идлибе из-за наступления сирийской армии вызвала мощную волну беженцев: по данным ООН, покинуть свои дома вынуждены были 950 тысяч человек. Турция уже приняла более трех миллионов сирийских беженцев и заявляла, что ее возможности исчерпаны.

По данным Эрдогана, на утро 29 февраля турецкую границу со странами ЕС пересекли уже 18 000 беженцев, а к концу дня их количество может достичь 30 000. Впрочем, никакими доказательствами свои слова он не подкрепил. Вечером 29 февраля министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что границу с ЕС в провинции Эдирне пересекли 36 776 мигрантов. В провинции расположены пункты пропуска на границах с Грецией и Болгарией. Впрочем, ни Афины, ни София пока не подтвердили такого количества мигрантов.

Ранее турецкий президент обвинял европейские страны в недостаточном финансировании содержания сирийских беженцев. По соглашению, заключенному в 2016 году, Анкара обязалась сдерживать поток мигрантов в ЕС в обмен, в частности, на финансовую помощь.

Как сообщали Українські Новини, по состояницю на 28 февраля количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек.

Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары.

Тем временем, МИД Украины выразил Турции соболезнования и осудил действия Сирии и России.

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