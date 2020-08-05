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05 августа 2020, среда, 12:00 147 Мнение
Общество 2020-08-05T12:00:07+03:00
Українські Новини
Безопасность пассажиров поезда должны обеспечивать сотрудники "Укрзализныци", - правозащитник Захаров

Безопасность пассажиров поезда должны обеспечивать сотрудники "Укрзализныци", - правозащитник Захаров

Елизавета Драбкина
Правозащитник, Евгений Захаров, Укразализныця, Безопасность пассажиров
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что безопасность пассажиров поезда должны обеспечивать сотрудники "Укрзализныци".

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Безопасность пассажиров должны обеспечивать сотрудники, которые работают на железной дороге... Полиция вызывается, когда есть нарушение, когда нужно составлять протокол", - сказал он.

Захаров напомнил, что раньше существовала транспортная милиция, которая сопровождала поезда и обеспечивала правопорядок.

"Раньше в каждом поезде было по 2 милиционера, но это отменили... Сейчас вот разрешили проводникам пользоваться газовыми баллончиками с целью защиты людей", - добавил правозащитник.

Захаров затруднился ответить, нужно ли возвращение транспортной полиции.

"Это палка о двух концах. С одной стороны, для безопасности было бы неплохо, чтобы они были. С другой стороны, их присутствие будет создавать излишнее напряжение... Таких случаев (нарушений) все-таки мало, хотя и одного случая достаточно. Может, это и разумно было бы", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования журналистки телеканала "Интер" Анастасии Луговой.

Луговая в соцсети Facebook написала, что 31 июля в поезде "Мариуполь - Киев" около 3:00 на нее напал гражданин Виталий Рудзько.

Луговая проснулась от ударов по голове, позже мужчина стал приставать к ней.

Ей удалось сбежать в соседний вагон и спрятаться у проводницы.

"Укрзализныця" отмечает необходимость в возобновлении сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками Национальной полиции.

Транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, а ликвидирована она была в 2015 году.

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