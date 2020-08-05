В России обрушился железнодорожный мост во время военных учений, пострадали десятки людей

В районе военных учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост. В результате происшествия пострадали порядка 18 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Обрушение моста произошло в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули.

"Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали", - сказал первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине, в Никопольском районе Днепропетровской области рядом с обрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык открыли временную понтонную переправу.

Мост в Алексеевке Днепропетровской области, который обвалился, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги разрушился из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Также под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе.