подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • В России обрушился железнодорожный мост во время военных учений, пострадали десятки людей
05 августа 2020, среда, 11:47 1661
Азия 2020-08-05T12:30:01+03:00
Українські Новини
В России обрушился железнодорожный мост во время военных учений, пострадали десятки людей

В России обрушился железнодорожный мост во время военных учений, пострадали десятки людей

Ольга Фандорина
Мост, Учения, Российские военные, обрушение моста
Российские военные. Фото: facebook.com/Минобороны-России
Российские военные. Фото: facebook.com/Минобороны-России

В районе военных учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост. В результате происшествия пострадали порядка 18 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Обрушение моста произошло в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули.

"Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали", - сказал первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине, в Никопольском районе Днепропетровской области рядом с обрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык открыли временную понтонную переправу.

Мост в Алексеевке Днепропетровской области, который обвалился, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги разрушился из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Также под Тернополем под грузовиком обвалился мост: авто повисло в воздухе.

Больше новостей о: Мост Учения Российские военные обрушение моста

В Николаеве внезапно разъединился мост и заблокиро...
Пограничники Украины и Беларуси начали на границе ...
Российский БТР утонул в Керченском проливе...
На Прикарпатье из-за непогоды обрушился мост через...
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения
В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин
Новости
Тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин 12:29
Около 7 млн ​​литров алкоголя и спирта изъяла ГФС в I полугодии, - и.о. главы службы Сергей Солодченко 12:11
В Греции в ДТП разбился автомобиль с мигрантами. Погибли семь человек 12:05
Безопасность пассажиров поезда должны обеспечивать сотрудники "Укрзализныци", - правозащитник Захаров 12:00 Мнение
Суд передал в управление АРМА 7 охотничьих собак окружения Януковича 12:00
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok