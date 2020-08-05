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  • В Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст
05 серпня 2020, середа, 11:47 8
Азія 2020-08-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст

В Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст

Ольга Фандорина
Військові навчання в Росії, Обвалення мосту, обвалення мосту в Росії
Российские военные. Фото: facebook.com/Минобороны-России
Российские военные. Фото: facebook.com/Минобороны-России

В Росії, в Єврейській автономній області, де проходили військові навчання, обрушився залізничний міст. Внаслідок події постраждали близько 18 осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс ".

Обвалення моста сталося в Смідовічского районі. Конструкції мосту не витримали навантаження і впали.

"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, так як не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", - сказав перший заступник глави Смідовічского району Борис Корольов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні, в Нікопольському районі Дніпропетровської області поруч з обваленим Олексіївським мостом через річку Чортомлик  відкрили тимчасову понтонну переправу.

Міст в Олексіївці Дніпропетровської області, який обвалився, як тільки  Зеленський на пресконференції пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги, які зруйнувалися через перевищення  допустимої ваги фури майже на 27 тонн.

Також під Тернополем під вантажівкою обвалився міст: авто повисло в повітрі.

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