В Росії під час військових навчань обвалився залізничний міст

В Росії, в Єврейській автономній області, де проходили військові навчання, обрушився залізничний міст. Внаслідок події постраждали близько 18 осіб. Про це повідомляє "Інтерфакс ".

Обвалення моста сталося в Смідовічского районі. Конструкції мосту не витримали навантаження і впали.

"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, так як не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", - сказав перший заступник глави Смідовічского району Борис Корольов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні, в Нікопольському районі Дніпропетровської області поруч з обваленим Олексіївським мостом через річку Чортомлик відкрили тимчасову понтонну переправу.

Міст в Олексіївці Дніпропетровської області, який обвалився, як тільки Зеленський на пресконференції пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги, які зруйнувалися через перевищення допустимої ваги фури майже на 27 тонн.

Також під Тернополем під вантажівкою обвалився міст: авто повисло в повітрі.