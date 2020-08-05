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05 августа 2020, среда, 11:46 1042
Кабмин 2020-08-05T11:48:10+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона

Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона

Надежда Комендантова
Кабмин, Заседание Кабмина, Премии Нефтегазу, Нефтегаз
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании в среду намерен выделить 48,4 млн гривен Фонду государственного имущества на мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества, и установить максимально допустимый размер вознаграждения для членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в 3 млн гривен в год.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Согласно одному из проектов постановлений,  предлагается выделить ФГИ 48,4 млн гривен на связанные с проведением приватизации госимущества мероприятия и в то же время сократить на 48,4 млн гривен расходы по бюджетной программе "Выплата помощи на детей физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой или второй группе плательщиков единого налога, за счет средств, которые выделены из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19".

Также правительство намерено установить максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения для членов набсовета "Нефтегаз" в размере 246 840 гривен.

Также Кабмин намерен утвердить план реформирования системы школьного питания.

Кабмин также намерен выделить 12,6 млн гривен Тернопольской областной государственной администрации на преодоление последствий наводнения.

Помимо  этого, правительство намерено утвердить государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.

Также Кабмин планирует утвердить порядок перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоза таких материалов на таможенную территорию и вывоза их за пределы таможенной территории Украины.

Кроме этого, правительство намерено одобрить концепцию развития математического образования.

Кабмин также намерен одобрить решение о выходе из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств - участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет в открытом режиме видеотрансляции под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязалась перед Европейским Союзом руководствоваться в управлении 15 крупнейшими государственными компаниями стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе относительно рыночной оплаты труда членов набсоветов и руководства этих предприятий.

Оклад членов правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" составляли 520 тыс. гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Кроме того, "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

Тем временем, Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний.

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