Сегодня Кабмин проведет заседание

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 5 августа. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и планируется до 15:00.

Оно пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, в то время, как ранее планировали ввести наказание до 8 лет тюрьмы за ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры.

Также ранее Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен, в то время, как Минсоцполитики планирует компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам.

Тем временем Кабмн прогнозирует рост ВВП на 4,6% и снижение безработицы.