подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 11:00 855
Кабмин 2020-08-05T11:04:07+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня Кабмин проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Заседание правительства, Заседание Кабмина
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 5 августа. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и планируется до 15:00.

Оно пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, в то время, как ранее планировали ввести наказание до 8 лет тюрьмы за ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры.

Также ранее Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен, в то время, как Минсоцполитики планирует компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам.

Тем временем Кабмн прогнозирует рост ВВП на 4,6% и снижение безработицы.

Больше новостей о: Кабмин Кабинет Министров Заседание правительства Заседание Кабмина

Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов...
Кабмин назначил председателем Госводагентства Вале...
Кабмин предлагает создать 6 районов в Киевской о...
Кабмин создал Министерство по вопросам стратегичес...
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения
В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин
Новости
Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса 11:20
Из-за сильных ливней и непогоды в Карпатах спасатели предупредили о угрозе оползней 11:15
ДТП. Фото: Нацполиция Одессы
Ночью в центре Одессы случилось крупное ДТП с пострадавшими 11:12
От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя 11:07
В Украине антирекорд по госпитализации больных с коронавирусом 11:06
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
Из-за ремонта проспектов и перекрытия движения в Киеве образовались пробки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok