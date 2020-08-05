Официальный курс валют на 5 августа: гривна немного просела

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD в то время, как финансисты сделали прогноз курса валют на август.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2249 1 доллар США 27,8225 1 швейцарский франк 30,4104 10 иен 2,6229 10 российских рублей 3,7695 1 евро 32,7234

Ранее Українські Новини сообщали, доллар в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 3 августа повысился по сравнению с 31 июля на 3,30 коп. до 27,8132 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,56 коп. до 27,5152 UAH/USD.

Также в Министерстве экономического развития прогнозируют, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.

Также экономисты сообщают, что возможна девальвация национальной валюты, а доллар может перевалить за 30 гривен. Безналичный курс доллара подрос 31 июля на 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,71-27,73 грн/$. Кроме того, на 1-2 копейки приподнялась стоимость наличного доллара на продаже в обменниках – до 27,75-27,86 грн/$. А цена выкупа осталась старой – 27,45-27,60 грн/$.