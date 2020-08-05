В Польше задержали шесть украинцев за подпольное изготовление сигарет

В то время, как в Украине контрабандисты подделывали сигареты мировых брендов, в Польше задержали восемь человек, среди которых шесть украинцев, за подпольное изготовление сигарет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

Центральное следственное бюро полиции совместно с польскими таможенно-налоговыми органами под надзором прокуратуры разоблачили две подпольные фабрики производства сигарет.

Всего обыски провели на четырех объектах и ​​задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.



У них изъяли полную производственную линию для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.

Отмечается, что если бы весь изъятый товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн ​​злотых (более 3,8 млн евро).



Как сообщали Українські Новини, подпольная фабрика сигарет в Сумах украла у страны 30 миллионов гривен.



Тем временем Польша продлила запрет на авиасообщение до 11 августа.