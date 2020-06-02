В Украине контрабандисты подделывали сигареты Винниковской фабрики и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщило интернет-издание Цензор.нет, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

В частности, злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики.

Участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, далее переправляли его в Одесскую и Днепропетровскую область, где на двух линиях производили фальсификат — ежедневно до 15 тыс. пачек. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатскую область, после чего - везли контрабандой в страны ЕС.

В рамках следственных действий правоохранители выявили в 4 областях больше 1,5 млн пачек сигарет и почти 1,5 тонны готового к фасовке табака. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.