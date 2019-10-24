Подпольная фабрика сигарет в Сумах украла у страны 30 миллионов гривен

Сколько людей пострадало в ночном ДТП в Ровенской области

24 октября на автотрассе Киев - Варшава в Ровенской областипроизошла смертельная авария. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик, сообщает "Ого". Вследствие ДТП второй водитель автобуса погиб на месте. Трое взрослых пассажиров госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. Всего в автобусе находился 31пассажир, 13 из них – подростки (13-16 лет). Остальные пассажиры после медицинского осмотра отказались от госпитализации.

В Одесской области правоохранители изъяли 3 мешка конопли

"Аграрий" вырастил запрещенный урожай. В Подольске полиция во время рейда обнаружила "урожай" из почти 70 кустов конопли и 3 мешка уже сухого наркотика, сообщает "odessa.net.ua". Сотрудники полиции изъяли 49 срубленных кустов и еще 17 дикорастущих. Хозяина наркотического зелья арестовали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Изъятый наркотик. Фото: odessa.net.ua

Кропивницкий: мужчина в костюме Адама прогуливался по городу

Голый мужчина ходил по одной из улиц Кропивницкого 23 октября, передает "Утренний город". Нарушителем оказался 25 -летний местный житель, имеющий психические расстройства. Патрульные предоставили ему одежду, а прохожие накормили шаурмой. На место происшествия вызвали "скорую". Мужчину доставили в психиатрическую больницу. Медики узнали своего пациента.

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Подпольное производство сигарет в Сумской области нанесло ущерб государству почти на 30 млн

Незаконное производство и контрабанду за границу крупных партий сигарет блокировала Служба безопасности Украины, сообщает "Ваш шанс". Дельцы наладили в Сумской области на промышленных мощностях одной из фабрик в Ахтырке нелегальную обработку табачного сырья. В подпольных цехах в Ровенской области сигареты маркировали и упаковывали. Готовый товар злоумышленники оптовыми партиями незаконно переправляли за границу.По предварительным данным, в течение сентября-октября дельцы незаконно изготовили и реализовали почти 100 тонн табачной продукции, чем нанесли убытки госбюджету почти на 30 млн. грн. По месту расположения подпольного производства в Ахтырке обнаружены 8 единиц оборудования для подготовки табачного сырья, технологическая линия по производству сигарет, а также 14,5 т табачной продукции. А в поселке Гоща Ровенской области обнаружены три технологические линии по производству сигарет и большое количество табачной продукции. Следствие продолжается.

Подпольное производство сигарет. Фото: СБУ

Забрали у бизнесмена авто и были вооружены: подробности задержания вымогателей в Николаеве

Вымогатели, задержанные в баре в Николаеве вечером, 23 октября, требовали со своей жертвы 8 тысяч долларов и забрали автомобиль, сообщают "Новости-N".Трое злоумышленников от 23 до 37-ми лет были задержаны в кафе Николаева, где они назначили встречу бизнесмену, при передаче им части денег в сумме 5000 долларов США. Сотрудники полиции установили, что указанные лица из-за искусственно созданной конфликтной ситуации требовали с бизнесмена 8000 долларов. Также, в счет долга, злоумышленники незаконно завладели транспортным средством пострадавшего.Личности вымогателей установлены. Правоохранители изъяли денежные средства и два пистолета, один из которых был зарегистрирован.Следственные действияпродолжаются.

Задержания вымогателей. Фото: Нацполиция

Страшное лобовое ДТП под Днипром: водителя "вырезали" из авто

Авария произошла вечером 23 октября, столкнулись "Москвич" и пассажирская "Газель".Транспортные средства не разминулись на плотине Среднеднепровской ГЭС. От удара "Москвич" несколько раз врезался в отбойник. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения, сообщает "Днепр час". Вследствие ДТП водитель легкового авто оказался зажат в салоне. Чтобы его разблокировать, на место происшествия были вызваны спасатели. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, он был госпитализирован в городскую больницу. По имеющейся информации, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП под Днепром. Фото: dpchas

Экономия должна быть экономной: в Днипре приятели разбирали на заправке плитку для дачи

В Днипре трое мужчин пытались украсть тротуарную плитку на одной из заправок Днипра, сообщает "Наше Місто". В ночь на 24 октябряпатрульные увидели в кустах возле газовой заправки людей. Решив узнать о причинах происходящего, они подъехали ближеи увидели, что трое мужчин разбирают тротуар на заправке. Из объяснений мужчин стало известно, что во время прогулки они увидели плитку и решили снять ее, чтобы перевезти к себе на дачу.Около десяти плиток уже погрузили в автомобиль, там же полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Машина задержанных. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

70 лет вместе: в Днипре супружеская пара отметила Благодатную свадьбу

В Днипре 23 октября жители Диевки отпраздновали 70-летие свадьбы. С таким замечательным днем их поздравила в Facebook внучка Ирина. Передает "Наше місто". Бабушке 92 года, а дедушке 98.

В Днипре активисты устроили самосуд над обидчиком пожилого дворника

В Днипре группа молодых парней издевалась над дедушкой. Один из самых дерзких осмелился ударить пожилого дворника по лицу. Очевидцы зафиксировали на видео случившееся и решили устроить самосуд. И им это удалось, передает "Наше місто". Инцидентом заинтересовались парни из общественной организации "ОПОРА". Именно они отыскали обидчика и провели с ним "воспитательную беседу".

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве мужчина смог вырастить 4-метровую коноплю. Тем временем на Азовском море начали массово умирать дельфины. Напомним, в Днипре вандалы разгромили городской парк.