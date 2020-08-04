За сутки Минздрав вдвое увеличил количество тестирований на коронавирус

3 августа было проведено 14 140 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 65,9% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 15 402 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4,8 раза больше по сравнению со 2 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 29 542 тестирования, из них 14 140 методом ПЦР, а также 15 402 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 081 146 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 4 августа поступило 1 408 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 127 719 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое.

Также в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю.