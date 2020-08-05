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05 августа 2020, среда, 09:50 791
Общество 2020-08-05T10:15:01+03:00
Українські Новини
Из-за ремонта проспектов и перекрытия движения в Киеве образовались пробки

Из-за ремонта проспектов и перекрытия движения в Киеве образовались пробки

Ольга Фандорина
Пробки, заторы, Пробки в Киеве, Заторы в Киеве
Пробки
Пробки

Утром в столице, по состоянию на 9.45, образовались незначительные пробки, из-за ремонта перекрыто проспекты Леся Курбаса и Любомира Гузара в направлении Борщаговки, также перекрыто движение на станции метро Лукьяновская. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве. Фото: infoportal.kiev.uaПробки в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

Заторы в Киеве. Фото: infoportal.kiev.uaЗаторы в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

Так, заторы образовались на Голосеевском проспекте, на проспекте Валерия Лобаноського, из-за ремонтных работ полностью перекрыто движение в направлении Борщаговки на проспектах Леся Курбаса Любомира Гузара. Также остановился в пробках Подол и Набережное шоссе.

Заторы в Киеве. Фото: infoportal.kiev.uaЗаторы в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

Также в пробках стоит улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, проспект Победы, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, а также бульвар Дружбы народов в районе подъезда к мосту Патона.

Пробки в Киеве 5 августа. Фото: infoportal.kiev.uaПробки в Киеве 5 августа. Фото: infoportal.kiev.ua

На левом берегу Киева заметны заторы на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.

Правый берег Киеве. Фото: infoportal.kiev.uaПравый берег Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

Движение на мостах: Северным и Дарницком мостами можно проехать свободно, на мосту Метро, моста Патона и Южном мосту движение затруднено в направлении правого берега.

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

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