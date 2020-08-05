В Киеве транспорт "застрял" возле метро "Лукьяновская": найден подозрительный предмет

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, на место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов №28. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

На место вызвали также сотрудников Министерства внутренних дел.

"Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко по причине нахождения подозрительного предмета у входа). На место вызвана полиция Киева и МВД. Движение троллейбусов №28 осуществляется до Воздухофлотского путепровода", - говорится в сообщении.

На данный момент о каких-либо изменениях в работе станции официально не сообщалось, однако в паблике dtp.kiev.ua сообщается, что "Лукьяновская" уже закрыта на вход и выход.

Подробности выясняются.

Как сообщали Українські Новини, на столичной Оболони местные жители обнаружили оставленный возле дерева розовый чемодан.

А также 23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство в указанном месте не находили.