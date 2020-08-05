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05 августа 2020, среда, 08:30 305
Азия 2020-08-05T10:15:01+03:00
Українські Новини
Взрыв в Бейруте. Количество погибших достигло 78 человек, в городе введут чрезвычайное положение

Взрыв в Бейруте. Количество погибших достигло 78 человек, в городе введут чрезвычайное положение

Анна Рудык
Ливан, погибшие при взрыве, взрыв в Ливане, взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

Количество погибших в результате взрыва в Бейруте (Ливан) достигло по меньшей мере 78 человек, в городе хотят ввести чрезвычайное положение. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на заявление властей Ливана.

Так, сообщается, что возросло количество раненых: на данный момент их насчитывается порядка 4 тыс. человек. Должностные лица города прогнозируют, что число жертв катастрофы будет расти. Сейчас спасатели разгребают обломки в поисках людей.

Причину взрыва чиновники связывают с 2,7 тыс. тоннами конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту Бейрута в течение шести лет.

В связи с трагедией президент Ливана Мишель Аун собрал Высший совет обороны. Было принято решение объявить Бейрут городом, пострадавшим от стихийного бедствия. Кроме того, следственному комитету поручено сообщить в течение пяти дней, кто был ответственен за взрыв. Семьям погибших будет выплачена компенсация. Импортные потоки будут направлены в порт Триполи на севере Ливана.

В среду состоится экстренное заседание правительства. В Бейруте должно быть объявлено двухнедельное чрезвычайное положение.

Как сообщали Українські Новини, в результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, изначально погибли по меньшей мере 10 человек. Однако число жертв растет с каждым часом.

Также украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута.

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