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07 июля 2020, вторник, 11:41 3414
Космос 2020-07-07T12:45:03+03:00
Українські Новини
Над Токио в небе взорвался болид

Над Токио в небе взорвался болид

Елизавета Кесельман
Космос, Болид, Астрономические явления, Взрыв болида

В то время, как 4 июля прошел легендарный парад планет, в небе над столицей Японии (Токио) взорвался болид, который двигался пс западной стороны. Яркую вспышку и громкий взрыв наблюдали над большей частью японского региона Канто. Об этом сообщает Japan Times. 

Отмечается, что свидетелями взрыва стали не только местные жители, но его зафиксировала Международная метеорная организация и обсерватория Акено.

Взрыв произошел ночью 2 июля. По данным метеорной организации, сила взрыва составила 150 тонн в тротиловом эквиваленте. Примерная скорость болида была 14 км/сек, а диаметр около 1,6 метра. Масса — около 5,5 тонны, при плотности 3 000 кг на кубический метр.

 

Вспышки болидов не редкое явление, но люди обычно не слышат их взрывы. За несколько десятилетий ученым удалось собрать всего лишь 800 снимков болидов. Часто они сгорают в атмосфере днем или над океанами, что усложняет процесс фиксации

Как сообщали Українські Новини, в июле ожидается несколько длительных магнитных бурь: в начале месяца, и в конце, которые будут сильными.

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