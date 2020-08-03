подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Греция открыла первый подводный музей "Парфенон кораблекрушений"
03 августа 2020, понедельник, 11:44 729
Мир 2020-08-03T13:45:02+03:00
Українські Новини
Греция открыла первый подводный музей "Парфенон кораблекрушений"

Греция открыла первый подводный музей "Парфенон кораблекрушений"

Елизавета Кесельман
Музей, Греция, подводный музей
Подводный мир.Фото: pixabay
Подводный мир.Фото: pixabay

Греция, где с 1 августа разрешили круизные путешествия, открыла свой первый подводный музей под названием "Парфенон кораблекрушений". Он находится у побережья острова Алонисос в Эгейском море. Об этом сообщает The Guardian.

Министр культуры Лина Мендони вместе с другими официальными лицами присутствовала на церемонии в субботу.

Как сообщается, с 3 августа по 2 октября музей будет открыт для посещений сертифицированными дайверами-любителями. Те, кто не умеет нырять, смогут воспользоваться виртуальной экспозицией в информационном центре Алонисоса.

Примерно в V веке до нашей эры в этом месте за плохой погоды затонул корабль. На судне было около 3—4 тысяч амфор, которые использовали для хранения вина. В 1985 году эти амфоры нашел местный рыбак. Их считают ценной находкой, поскольку вазы не повреждены.

Как сообщали Українські Новини, Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19.

Кроме того, ранее в Греции объявили траур из-за первой молитвы в соборе Святой Софии.

Также в Греции открыли более 500 пляжей. 

Больше новостей о: Музей Греция подводный музей

В центре Киева террорист с бомбой захватил отделение банка
Мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами
Новости
Движение в центре Киева перекрыто. Фото: pravda.com.ua
Центр Киева перекрыли силовики из-за захвата банка террористом: где остановилось движение 13:57
Британия будет использовать новые тесты на коронавирус, которые дают результат за 90 минут 13:55
Днепровский район лидирует по коронавирусу: количество новых случаев COVID-19 в Киеве снизилось 13:46
Террорист захватил в заложники одного человека - начальника отделения банка, - СМИ 13:34
Вандалу, сломавшему шлагбаум на Трухановом острове, сообщили о подозрении 13:26
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
СБУ изъяла в одесском порту "Южный" 60 кг кокаина, спрятанных в контейнере с бананами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok