Греция открыла первый подводный музей "Парфенон кораблекрушений"

Греция, где с 1 августа разрешили круизные путешествия, открыла свой первый подводный музей под названием "Парфенон кораблекрушений". Он находится у побережья острова Алонисос в Эгейском море. Об этом сообщает The Guardian.

Министр культуры Лина Мендони вместе с другими официальными лицами присутствовала на церемонии в субботу.

Как сообщается, с 3 августа по 2 октября музей будет открыт для посещений сертифицированными дайверами-любителями. Те, кто не умеет нырять, смогут воспользоваться виртуальной экспозицией в информационном центре Алонисоса.

Примерно в V веке до нашей эры в этом месте за плохой погоды затонул корабль. На судне было около 3—4 тысяч амфор, которые использовали для хранения вина. В 1985 году эти амфоры нашел местный рыбак. Их считают ценной находкой, поскольку вазы не повреждены.

Как сообщали Українські Новини, Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19.

Кроме того, ранее в Греции объявили траур из-за первой молитвы в соборе Святой Софии.

Также в Греции открыли более 500 пляжей.