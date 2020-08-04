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04 августа 2020, вторник, 21:08 127
Общество 2020-08-04T21:08:11+03:00
Українські Новини
В Украине вводят еще одну обязательную прививку для детей

В Украине вводят еще одну обязательную прививку для детей

Валерия Драгомирова
Дети, Прививка для детей, Обязательные прививки, Пневмококковая инфекция
Прививка. Фото: pixabay
Прививка. Фото: pixabay

С 2022 Украина введет обязательные прививки для детей против пневмококковой инфекции. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "BBC Украина". 

"Оперативный штаб Министерства здравоохранения... рекомендовал включить в Национальный календарь прививок с 2022 вакцину против пневмококковой инфекции", - сообщил Ляшко.

По его словам, прививка будет проводиться трижды - две прививки в первый год жизни, и еще одна - на второй.

"Будем проводить переговоры с Министерством финансов, чтобы включить в бюджет 2020 средства на закупку вакцины", - добавил главный санитарный врач.

Ранее эксперты ЮНИСЕФ советовали делать прививки от пневмококковой инфекции, которая является смертельно опасной не только для детей, но и людей из групп риска. Ведь и грипп, и COVID-19 могут осложняться еще и бактериальной пневмонией, а пневмококк - ее самая распространенная причина.

Ранее Українські Новини писали, когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым

Кроме того, в ВОЗ заявили, что вспышки кори и полиомиелита могут произойти из-за коронавируса

 

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