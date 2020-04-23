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23 апреля 2020, четверг, 18:22 557
Общество 2020-04-23T18:22:24+03:00
Українські Новини
Вспышки кори и полиомиелита могут произойти из-за коронавируса, - ВОЗ

Вспышки кори и полиомиелита могут произойти из-за коронавируса, - ВОЗ

Ольга Фандорина
Корь, Полиомиелит, Прививки от полиомиелита, Прививка от кори
шприц корь гепатит. Фото:blogs.wsj.com
шприц корь гепатит. Фото:blogs.wsj.com

Пандемия коронавируса может привести к сбоям в работе служб вакцинации, вследствие чего человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ, приуроченном к начинающейся 24 апреля ежегодной Всемирной недели иммунизации.

В ВОЗ напомнили, что когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит. Примером этому может служить вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго, которая унесла более 6 тыс. жизней.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в этой связи заявил, что в условиях нынешней пандемии "нельзя проиграть битву по защите всех и повсеместно против заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин".

"Если мы не будем проводить вакцинацию, то эти болезни вернутся", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году в августе за неделю в Украине корью заболели почти 200 человек, больше всего в Киеве. В июле заболеваемость корью в Украине упала больше, чем в 2 раза.

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