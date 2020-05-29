Адвокат Суркисов опроверг информацию о подделке документов в деле о 250 млн долларов

Адвкат Виктор Борух заявляет, что обращение АО КБ "Приватбанк" с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьей Суркисов не соответствует действительности и является фальсификацией фактов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, 28 мая на сайте "Приватбанка" сообщалось, что якобы подписи от имени директоров компаний-учредителей компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявлениях об открытии исполнительных производств по принудительному исполнению определения об обеспечении иска Печерского районного суда города Киева были выполнены другими лицами.

Виктор Борух опровергает эту информацию, добавляя, что документально зафиксировано, как Антри Лампру, Катерина Леониду, Элени Корелиду, Андреас Софоклеус подписывали заявления об открытии исполнительных производств от имени этих компаний.

"Кроме того, такие заявления передавались мне как официальному представителю компаний. В дальнейшем на основании выданных компаниями на мое имя апостилированных доверенностей я подал заявления об открытии исполнительных производств в Печерский РОГИС в г. Киеве", - добавляет адвокат.

Адвокат отмечает, что эксперт, на выводы экспертизы которого ссылается АО КБ "Приватбанк", на самом деле не имеет соответствующего свидетельства (оно признано недействительным), что документально засвидетельствовано в реестре аттестованных судебных экспертов.

"Все вышесказанное является безапелляционным подтверждением того, что утверждение о якобы поддельных подписях на заявлениях, поданных от компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP в Печерский РОГИС в г. Киеве, является откровенной фальсификацией фактов", - сказал адвокат.

По его словам, это дело давно вышло за пределы юридической плоскости и перешло в политическую плоскость.

"Сейчас в публичной сфере руководством АО КБ "Приватбанк" ведется неприкрытая информационная война против его оппонентов, которые законным образом пытаются отстоять свои интересы. Опубликованная АО КБ "Приватбанк" манипулятивная информация имеет все признаки желания его руководства отвлечь внимание общества от невыполнения им своих обязанностей перед компаниями на основании судебных решений, которые набрали законной силы", - добавил Борух.

Кроме того, адвокат сообщил, что компании оставляют за собой право в случае отсутствия опровержения указанной информации обращаться за защитой своей деловой репутации в суд.

Как сообщали Українські Новини, 13 апреля стало известно, что против двух чиновников Приватбанка подают иск за клевету на Суркисов.