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26 июля 2020, воскресенье, 12:21 79
Финансы 2020-07-26T12:45:01+03:00
Українські Новини
"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании 100 млн долларов через российскую компанию

"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании 100 млн долларов через российскую компанию

Кира Молчанова
США, Суд, Отмывание денег, Приватбанк, Игорь Коломойский
Приватбанк
Приватбанк

"Приватбанк", который национализировали в 2016 году, заявил в суд на своего бывшего владельца Игоря Коломойского, обвинив его в отмывании почти 800 млн долларов. Сейчас банк потребовал возмещения убытков.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"ПриватБанк" проверил дополнительные документы и подал в суд в американском штате Делавэр иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк утверждает, что его бывший владелец отмыл 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн через другие американские фирмы.

Ранее "ПриватБанк" уже подавал иск в штате Делавэр в мае 2019 года, утверждая, что бывшие владельцы отмыли 623 млн долларов. Дело продолжают рассматривать.

В новом иске говорится, что еще 86 млн долларов сверх заявленных раньше цифр отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, кототорые выдавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же бизнесмены. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Сейчас за право владеть "ПриватБанком" ведутся споры между Национальным банком Украины и Игорем Коломойским.

Как сообщали Українські Новини, хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления "ПриватБанка" о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон.

Адвкат Виктор Борух заявляет, что обращение АО КБ "ПриватБанк" с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьей Суркисов не соответствует действительности и является фальсификацией фактов.

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