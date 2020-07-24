МАУ полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа: список направлений

В то время, как "Международные авиалинии Украины" опубликовали программу авиарейсов на август, авввиакомпания полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, до 15 августа МАУ отменила рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена и Кишинев.

Также сообщается, что МАУ планирует осуществлять рейсы из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Торонто, Ниццу, Афины, Дубай, Стамбул, Вильнюс, Тель-Авив, Рим, Милан, Неаполь, Франкфурт, Мюнхен, Баку, Ереван, Мадрид, Барселону.

В период до 15 августа запланировано выполнение рейсов из Одессы в Стамбул и Тель-Авив.

Также в указанный период раз в неделю будут выполнятся оборотные рейсы "Киев - Мюнхен" каждый понедельник; "Киев – Мадрид" каждую пятницу; "Киев – Ницца", "Киев – Рим", "Киев – Неаполь" и "Киев – Барселона" каждую субботу; "Киев – Милан" каждое воскресенье.

Внутренние рейсы МАУ планирует осуществлять из Киева в направлении Одессы, Херсона и Львова.

Рейсы "Киев – Херсон" будут осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье; рейс "Херсон – Киев" будет осуществляться в понедельник, четверг и субботу.

Рейсы из Киева в Одессу планируют осуществлять каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы из Киева во Львов будут осуществляться с 21 августа; рейс "Киев – Львов" будет выполнятся каждую пятницу, а "Львов - Киев" – каждое воскресенье.

Как сообщали Українськi Новини, Авиакомпания МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. Опубликован список направлений.

Также авиакомпания МАУ заявляла о намерении возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе.