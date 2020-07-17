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17 июля 2020, пятница, 22:30 145
Транспорт 2020-07-17T22:30:03+03:00
Українські Новини
МАУ хочет ввести сбор для улучшения инфраструктуры аэропортов

МАУ хочет ввести сбор для улучшения инфраструктуры аэропортов

Кира Молчанова
Авиаперелет, Сборы, МАУ, аэропорты
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) считает целесообразным введение целевого сбора с авиакомпаний.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МАУ.

"В пользу аэропортовой инфраструктуры Украины, особенно региональных аэропортов, было бы целесообразным введение целевого сбора вроде Дорожного фонда, за счет которого финансировался бы ремонт взлетно-посадочных полос региональных аэропортов", - сказали в МАУ.

МАУ считает также, что любые сборы, уплачиваемые эксплуатантами инфраструктуры аэропорта, должны быть направлены на улучшение этой самой инфраструктуры, что не предусмотрено законом, закрепляющим государственный сбор с авиакомпаний за каждого пассажира в Воздушном кодексе.

Пресс-служба отметила, что на формирование стоимости билетов влияют все факторы, в том числе наличие данных госсборов.

"Нельзя утверждать, что при введении дополнительного сбора в размере 2 долларов, билеты подорожают на 2 доллара. На конечную стоимость билета в любом случае влияет рыночная ситуация", - прокомментировала авиакомпания.

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что закрепление в Воздушном кодексе государственного сбора с авиакомпаний за каждого вылетающего из Украины пассажира в размере 2 долларов, предусмотренное принятым Верховной Радой законопроектом № 2424, не повлечет для компаний дополнительных трат.

Он уточнил, что этот законопроект принят для того, чтобы законодательно урегулировать выплату госсборов, поскольку ранее они были урегулированы постановлением Кабмина, в связи с чем авиаперевозчики, которые не хотели платить их, обращались в судебные инстанции.

13 июля Верховная Рада закрепила в Воздушном кодексе государственный сбор с авиакомпаний за каждого вылетающего из Украины пассажира в размере 2 долларов.

Так, в случае осуществления воздушных перевозок в пределах Украины ставка госсбора за пассажира составляет 0,5 доллара, при вылете из Украины - 2 доллара, за каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, за тонну груза в случае осуществления международных перевозок - 10 долларов.

Ранее норма о госсборе была прописана в постановлении Кабинета Министров "Положение о Государственном специализированном фонде финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях".

В мае 2018 года Верховный Суд признал незаконным взыскание данного авиасбора, однако постановление является действующим.

С 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

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