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  • В Ливане из-за финансового кризиса разграбили и сожгли 12 банков
29 апреля 2020, среда, 20:04 526
Мир 2020-04-29T20:04:23+03:00
Українські Новини
В Ливане из-за финансового кризиса разграбили и сожгли 12 банков

В Ливане из-за финансового кризиса разграбили и сожгли 12 банков

Елизавета Кесельман
Ограбление банка, Ливан, Грабеж, Поджог, Митинги, поджог банков

В то время, как в Мозамбике власти ликвидировали 100 исламистов, которые убивали мирных жителей, в Ливане сотни протестующих вышли на улицы с коктелями Молотова и разрушили по меньшей мере 12 банков. Об этом передает издание Aljazeera.

Причиной ужасающих митингов, которые прошли в разных городах страны, стало обесценивание национальной валюты, что вызвало финансовый кризис. 

Самые жестокие забастовки наблюдались в северном Триполи - втором по величине и самом бедном городе Ливана. Беспорядки начались после смерти одного из протестующих во время столкновений с полицией и армией государства.

По данным очевидцев, он был застрелен ливанской армией. Военные выразили свое сожаление по поводу убийства, однако не взяли на себя ответственности, и заявили, что начали расследование по факту смерти мужчины.

28 апреля, протестующие в Триполи начали поджигать банки, столкновения продолжались до утра сегодняшнего дня. Протестующие закидали здания банков "коктейлями Молотова".

На данный момент точно неизвестно, сколько человек пострадало во время протестов в Ливане.

В ходе подавления протестов 81 правоохранитель был ранен. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". Улица была усыпана купюрами.

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