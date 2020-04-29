В Ливане из-за финансового кризиса разграбили и сожгли 12 банков

В то время, как в Мозамбике власти ликвидировали 100 исламистов, которые убивали мирных жителей, в Ливане сотни протестующих вышли на улицы с коктелями Молотова и разрушили по меньшей мере 12 банков. Об этом передает издание Aljazeera.

Причиной ужасающих митингов, которые прошли в разных городах страны, стало обесценивание национальной валюты, что вызвало финансовый кризис.

Самые жестокие забастовки наблюдались в северном Триполи - втором по величине и самом бедном городе Ливана. Беспорядки начались после смерти одного из протестующих во время столкновений с полицией и армией государства.

#BREAKING| Reports of injuries in Lebanon as clashes erupt between security forces and protesters according to local sources.#LebanonProtests | #Lebanon pic.twitter.com/6K4WcR6Rjm — -🇦🇺🇺🇸🇦🇺- (@Frolencewalters) April 27, 2020

По данным очевидцев, он был застрелен ливанской армией. Военные выразили свое сожаление по поводу убийства, однако не взяли на себя ответственности, и заявили, что начали расследование по факту смерти мужчины.

28 апреля, протестующие в Триполи начали поджигать банки, столкновения продолжались до утра сегодняшнего дня. Протестующие закидали здания банков "коктейлями Молотова".

На данный момент точно неизвестно, сколько человек пострадало во время протестов в Ливане.

В ходе подавления протестов 81 правоохранитель был ранен.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". Улица была усыпана купюрами.