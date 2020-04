В Ливане из-за финансового кризиса разграбили и сожгли 12 банков

Причиной ужасающих митингов, которые прошли в разных городах страны, стало обесценивание национальной валюты, что вызвало финансовый кризис.

Самые жестокие забастовки наблюдались в северном Триполи - втором по величине и самом бедном городе Ливана. Беспорядки начались после смерти одного из протестующих во время столкновений с полицией и армией государства.

#BREAKING| Reports of injuries in Lebanon as clashes erupt between security forces and protesters according to local sources.#LebanonProtests | #Lebanon pic.twitter.com/6K4WcR6Rjm