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09 июля 2020, четверг, 11:59 912 Документ
Верховная Рада и партии 2020-07-09T11:59:09+03:00
Українські Новини
Июньская зарплата председателей фракций и групп Рады. Кто из депутатов получил больше всего

Июньская зарплата председателей фракций и групп Рады. Кто из депутатов получил больше всего

Ирина Николенко
Верховная Рада, Народные депутаты, зарплата депутатов, Зарплата чиновников, Председатели фракций
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в июне составила от 31,6 тыс. до 42,3 тыс. гривен, в то время как в мае получили от 36 тыс. до 47 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в июне получил 39 728 гривен зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 43 302 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 42 040 гривен и 43 302 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко заработала 33 555 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, Ирина Геращенко и бывший Президент Петр Порошенко за июнь получили 39 938 гривен, 41 620 гривны и 42 507 гривен соответственно, а председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин – 41 935 гривен.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 31 635 гривен и 40 679 гривен соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич – 39 728 гривен.

Среди всех депутатов самая большая зарплата за июнь в размере 67 493 гривен начислена бывшему депутату от "Батьківщини" Ольге Бельковой.

Также зарплату в размере 50 140 гривен получил депутат от "Батьківщини" Григорий Немыря.

Самую маленькую зарплату в размере 2 165 гривен получил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин и 2 260 гривен – внефракционный депутат Святослав Вакарчук, который сначала вышел из фракции "Голос", а позже был исключен съездом партии из избирательного списка, однако на сайте парламента он числится депутатом 9-го созыва Рады.

Также менее 20 тыс. гривен зарплаты за июнь получили депутат от "Батьківщини" Виталий Данилов – 7 517 гривен и 10 825 гривен – зампредседателя фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

Заработная плата в июне в Раде. Скриншот запроса Українських НовинЗаработная плата в июне в Раде. Скриншот запроса Українських Новин

Июньская зарплата в Раде. Скриншот запроса Українських НовинИюньская зарплата в Раде. Скриншот запроса Українських Новин

Зарплата председателей фракций и групп. Скриншот запроса Українських НовинЗарплата председателей фракций и групп. Скриншот запроса Українських Новин

Зарплата народных депутатов. Скриншот запроса Українських НовинЗарплата народных депутатов. Скриншот запроса Українських Новин

Зарплата в июне председателей фракций и групп. Скриншот запроса Українських НовинЗарплата в июне председателей фракций и групп. Скриншот запроса Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, в июне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил 89 270 гривен зарплаты, его первый заместитель Руслана Стефанчук – 89 270 гривен, а заместитель председателя Елены Кондратюк – 89 270 гривен.

В мае 2020 года заработные платы силовиков составили от 121 тыс. гривен до 47 тыс. гривен.

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