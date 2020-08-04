Деятельность "Слуги народа" хотят запретить через суд

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции о запрете деятельности партии "Слуга народа", у которой снова падает рейтинг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини. "Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которое заключается в неподаче представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", - сказано в нем. Также истец просит суд обязать Минюст совершить действия, заключающиеся в подаче представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства. Суд решает вопрос об открытии производства по данному иску. Как сообщали Українськi Новини, ранее суд открыл производство по иску к Минюсту о запрете деятельности "Партии Шария".Ранее глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину".