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04 августа 2020, вторник, 19:12 650
Судебная власть 2020-08-04T19:30:08+03:00
Українські Новини
Деятельность "Слуги народа" хотят запретить через суд

Деятельность "Слуги народа" хотят запретить через суд

Валерия Драгомирова
Минюст, запрет деятельности, Слуга народа, Окружной административный суд
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции о запрете деятельности партии "Слуга народа", у которой снова падает рейтинг

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которое заключается в неподаче представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", - сказано в нем.

Также истец просит суд обязать Минюст совершить действия, заключающиеся в подаче представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд открыл производство по иску к Минюсту о запрете деятельности "Партии Шария".

Ранее глава Запорожской райадминистрации Полиектов покинул "Слуг народа" и перешел в "Батькивщину"

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