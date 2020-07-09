подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов взятки за кадровые назначения
09 июля 2020, четверг, 21:42 2393
Политика 2020-07-09T22:30:03+03:00
Українські Новини
Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов взятки за кадровые назначения

Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов взятки за кадровые назначения

Кира Молчанова
НАБУ, Фонд государственного имущества, Фонд госимущества Украины, Взятка
Взятка. Фото: пресс-служба НАБУ
Взятка. Фото: пресс-служба НАБУ

После того, как НАБУ задержало двух чиновников, пытавшихся дать 5 млн долларов взятки Назару Холодницкому и Артему Сытнику, в ведомстве рассказали об разоблачении еще одной попытки подкупа. Главе Фонда государственного имущества Украины пытались вручить 800 тысяч долларов за назначения руководителями предприятий "нужных людей".

Об этом сообщили на официальной странице Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили "на горячем" человека, который пытался за 800 тысяч долларов подкупить главу Фонда госимущества", – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что деньги чиновнику предлагали за то, чтобы он "назначил на должности глав двух государственных предприятий наперед определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих предприятий и коммерческой компании".

Однако после попытки подкупа и передачи первого "транша" в 200 тысяч долларов, злоумышленников задержали.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил 41-летнего депутата Киевского городского совета Леонида Антоненко на должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества, который с сентября 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко.

Конституционный Суд начал рассмотрение представления 51 депутата Верховной Рады, которые просят КС признать неконституционным назначение Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Больше новостей о: НАБУ Фонд государственного имущества Фонд госимущества Украины Взятка

Глава Фонда госимущества задекларировал 4 квартиры...
Владимир Сивак: почему Фонд госимущества подставил...
Нет наших и чужих. Украл — садись в тюрьму, — Зеле...
КС начал рассмотрение конституционности назначения...
Зеленский временно переехал на госдачу
В Тернополе ослабляют карантин
Новости
Зеленский временно переехал на госдачу 22:49
В Тернополе ослабляют карантин 22:18
С понедельника Британия еще больше ослабляет карантин 21:58
Зеленский переехал жить на госдачу в Конча-Заспу, которую отремонтировали за госсчет, — расследование 21:53
Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов взятки за кадровые назначения 21:42
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Эксперты рассказали, что будет с курсом валют после отставки Смолия 06:15
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok