Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов взятки за кадровые назначения

После того, как НАБУ задержало двух чиновников, пытавшихся дать 5 млн долларов взятки Назару Холодницкому и Артему Сытнику, в ведомстве рассказали об разоблачении еще одной попытки подкупа. Главе Фонда государственного имущества Украины пытались вручить 800 тысяч долларов за назначения руководителями предприятий "нужных людей".

Об этом сообщили на официальной странице Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили "на горячем" человека, который пытался за 800 тысяч долларов подкупить главу Фонда госимущества", – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что деньги чиновнику предлагали за то, чтобы он "назначил на должности глав двух государственных предприятий наперед определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих предприятий и коммерческой компании".

Однако после попытки подкупа и передачи первого "транша" в 200 тысяч долларов, злоумышленников задержали.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил 41-летнего депутата Киевского городского совета Леонида Антоненко на должность первого заместителя председателя Фонда государственного имущества, который с сентября 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко.

Конституционный Суд начал рассмотрение представления 51 депутата Верховной Рады, которые просят КС признать неконституционным назначение Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).