подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июля 2020, суббота, 13:42 106
Силовые структуры 2020-07-11T13:42:01+03:00
Українські Новини
Требовали взятку от призывника. В Киеве задержали сотрудника военкомата и посредника

Требовали взятку от призывника. В Киеве задержали сотрудника военкомата и посредника

Валерия Драгомирова
Призыв в армию, Военкомат, Военный призыв, Взятка
Взятка. Фото: прокуратура Киева
Взятка. Фото: прокуратура Киева

В то время, как повестки в армию получили 18-летние, в Киеве поймали заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника при получении неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора. 

"По данным следствия, чиновник военкомата получил через посредника 1,5 тыс. долларов США от призывника за содействие в освобождении его от прохождения срочной военной службы. За свои услуги посредник получил 500 долларов США и в дальнейшем намеревался получить еще 3 тыс. долларов США без ведома должностного лица", - говорится в сообщении. 

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Взятка. Фото: прокуратура КиеваВзятка. Фото: прокуратура Киева


Как сообщали Українські Новини, в Киеве абитуриентов незаконно удерживали в сборном пункте военкомата. По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили.

Минобороны объясняет случаи вручения 18-19-летним повесток о призыве в армию их недопониманием ситуации с военкоматами. 

Больше новостей о: Призыв в армию Военкомат Военный призыв Взятка

Попросили справку из вуза, а затем спросили, где х...
В Киеве абитуриентов незаконно удерживают в сборно...
Главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долл...
Зеленский перенес призыв на срочную военную службу...
В Киеве второй день подряд растет количество случаев коронавируса
В Харькове открылись кинотеатры
Новости
В Киевской области второй день прирост по количеству новых случаев Covid-19. Данные по районам 13:13
Украина тестирует 4 препарата от коронавируса, - Минздрав 12:50
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
В Харькове открылись кинотеатры 12:41
Стриптиз. Фото: Pixabay
В Киеве закрыли стриптиз-клуб - стрептизерши танцевали без масок 12:40
больше новостей
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку 10:16
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты" 23:45
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
больше новостей
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Владимир Зеленский и Арсен Аваков в зоне пожаров в Луганской области. Фото: пресс-служба
Луганщина в огне. Как проходила спасательная операция по ликвидации масштабных пожаров 16:55 Фото
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину 05:30 Инфографика
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус или 14-дневную самоизоляцию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok