Требовали взятку от призывника. В Киеве задержали сотрудника военкомата и посредника

В то время, как повестки в армию получили 18-летние, в Киеве поймали заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника при получении неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.



"По данным следствия, чиновник военкомата получил через посредника 1,5 тыс. долларов США от призывника за содействие в освобождении его от прохождения срочной военной службы. За свои услуги посредник получил 500 долларов США и в дальнейшем намеревался получить еще 3 тыс. долларов США без ведома должностного лица", - говорится в сообщении.



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Взятка. Фото: прокуратура Киева



Как сообщали Українські Новини, в Киеве абитуриентов незаконно удерживали в сборном пункте военкомата. По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили.



Минобороны объясняет случаи вручения 18-19-летним повесток о призыве в армию их недопониманием ситуации с военкоматами.