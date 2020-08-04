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  • В Польше задержали предпринимателя по делу экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака
04 августа 2020, вторник, 18:20 35
Европа 2020-08-04T18:20:01+03:00
Українські Новини
В Польше задержали предпринимателя по делу экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака

В Польше задержали предпринимателя по делу экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака

Ирина Николенко
Польша, Задержание, Славомир Новак, взятка чиновнику, коррупция в
Славомир Новак
Славомир Новак

В Польше задержали местного предпринимателя по делу экс-министра транспорта Польши и бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которому сообщили о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает издание "Польское радио", передают Українські Новини.

В Польше задержали по распоряжению варшавской прокуратуры польского предпринимателя Александер Д. Как сообщили в пресс-службе Окружной прокуратуры в Варшаве, мужчине предъявлено обвинение в обещании вручения незаконной материальной выгоды.

"Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александер Д. – это лицо, представляющее польскую компанию, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александер Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомиру Н.", – говорится в сообщении.

Также после решения суда Славомир Новак находится под временным арестом. Его защита обжаловала это решение. Судебное заседание по этому делу еще не произошло.

Ранее Українські Новини сообщали, бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак получал взятки на территории Польши за преступные действия на территории Украины.

Бывшего исполняющего обязанности председателя "Укравтодора" Славомира Новака задержали в Польше по подозрению в коррупции.

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