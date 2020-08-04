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04 серпня 2020, вівторок, 18:20 11
Європа 2020-08-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Польщі затримали підприємця у справі Новака

У Польщі затримали підприємця у справі Новака

Ирина Николенко
Польща, затримання підозрюваних, Славомір Новак
Славомір Новак
Славомір Новак

У Польщі затримали місцевого підприємця у справі Славоміра Новака — ексміністра транспорту Польщі та колишнього керівника "Укравтодору", якому повідомили про підозру в отриманні хабара. Про це повідомляє  видання "Польське радіо", передають Українські Новини.

У Польщі затримали за розпорядженням варшавської прокуратури польського підприємця Александер Д. Як повідомили в пресслужбі Окружної прокуратури у Варшаві, чоловікові пред'явлено звинувачення в обіцянці вручення незаконної матеріальної вигоди.

"Затримання здійснено у рамках розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Александер Д. — це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на будівництво і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення в прокуратуру Александер Д. пред'явлено звинувачення в обіцянці надання матеріальної вигоди у великій кількості Славомір Н .", — сказано в повідомленні.

Також після рішення суду Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом. Його захист оскаржив це рішення. Судове засідання у цій справі ще не відбулося.

Раніше Українські Новини повідомляли, що колишній виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак отримував хабарі на території Польщі за злочинні дії на території України.

Колишнього виконувача обов'язків голови "Укравтодору" Славоміра Новака затримали в Польщі за підозрою в корупції.

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