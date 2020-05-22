В Запорожье вспышка сальмонеллы. 12 человек госпитализированы

Пока в Харькове у студента диагностировали малярию, в Запорожье 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез", - сказано в нем.

Отмечается, что причины вспышки сейчас устанавливаются, организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных.

Также опрашивают и обследуют контактных лиц, а по месту проживания заболевших организована дезинфекция.

По имеющимся данным, за несколько дней до госпитализации все потерпевшие питались в одном буфете.

Как сообщали Українськi Новини, 15 человек заболели ботулизмом, 1 человек умер с начала 2020 года.

Тем временем, уже пять недель подряд в Украине нет летальных случаев, вызванных осложнениями после гриппа.