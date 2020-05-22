В Запорожье вспышка сальмонеллы. 12 человек госпитализированы

Пока в Харькове у студента диагностировали малярию, в Запорожье 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини. "В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез", - сказано в нем. Отмечается, что причины вспышки сейчас устанавливаются, организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактных лиц, а по месту проживания заболевших организована дезинфекция. По имеющимся данным, за несколько дней до госпитализации все потерпевшие питались в одном буфете. Как сообщали Українськi Новини, 15 человек заболели ботулизмом, 1 человек умер с начала 2020 года. Тем временем, уже пять недель подряд в Украине нет летальных случаев, вызванных осложнениями после гриппа.