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22 мая 2020, пятница, 17:59 143
Общество 2020-05-22T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Запорожье вспышка сальмонеллы. 12 человек госпитализированы

В Запорожье вспышка сальмонеллы. 12 человек госпитализированы

Кира Молчанова
Запорожье, Госпитализация, Сальмонелла, Сальмонеллез
Медицина. Фото: МХП
Медицина. Фото: МХП

Пока в Харькове у студента диагностировали малярию, в Запорожье 12 человек госпитализированы с сальмонеллезом.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез", - сказано в нем.

Отмечается, что причины вспышки сейчас устанавливаются, организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных.

Также опрашивают и обследуют контактных лиц, а по месту проживания заболевших организована дезинфекция.

По имеющимся данным, за несколько дней до госпитализации все потерпевшие питались в одном буфете.

Как сообщали Українськi Новини, 15 человек заболели ботулизмом, 1 человек умер с начала 2020 года.

Тем временем, уже пять недель подряд в Украине нет летальных случаев, вызванных осложнениями после гриппа.

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