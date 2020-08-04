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04 августа 2020, вторник, 16:35 18
Финансы 2020-08-04T16:41:46+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает расти. Официальный курс валют на 5 августа

Доллар продолжает расти. Официальный курс валют на 5 августа

Ирина Николенко
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс, курс доллара, Курс валют в Украине
Официальный курс валют на 5 августа
Официальный курс валют на 5 августа

В то время, как эксперты сделали прогноз курса валют на август, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2249
1 доллар США 27,8225
1 швейцарский франк 30,4104
10 иен 2,6229
10 российских рублей 3,7695
1 евро 32,7234

Ранее Українські Новини сообщали, 3 августа доллар в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 31 июля на 3,30 коп. до 27,8132 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,56 коп. до 27,5152 UAH/USD.

Также экономисты прогнозируют девальвацию национальной валюты, а доллар может перевалить за 30 гривен. Безналичный курс доллара подрос 31 июля на 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,71-27,73 грн/$. Кроме того, на 1-2 копейки приподнялась стоимость наличного доллара на продаже в обменниках – до 27,75-27,86 грн/$. А цена выкупа осталась старой – 27,45-27,60 грн/$.

Кроме того, Минэкономики прогнозирует средний курс доллара на уровне 29,1 грн/$ в 2021 году.

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