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  • Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится матч "Шахтер — Вольфсбург": где смотреть
05 августа 2020, среда, 06:00 745
Спорт 2020-08-05T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится матч "Шахтер — Вольфсбург": где смотреть

Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится матч "Шахтер — Вольфсбург": где смотреть

Олексій Козаченко
Лига Европы, НСК Олимпийский, ФК Шахтер, Вольфсбург, Шахтер-Вольфсбург
Шахтер-Вольфсбург. Фото: uefa.com
Шахтер-Вольфсбург. Фото: uefa.com

В среду, 5 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом". Время начала встречи футбольных клубов - 19:55 на киевском НСК "Олимпийский". Сама игра состоится без зрителей - из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает Uefa.com.

Где смотреть трансляцию матча:

Канал "Футбол 1"

Oll.tv

ВоляTV

сайт Спорт24

Сообщаются также ориентировочные составы обоих команд:

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Жуниор Мораэс, Тайсон

Дозаявлены: Евгений Гриценко, Витао

Отзаявлены: Артем Бондаренко, Исмаили, Михаил Мудрик, Назарий Муравский

"Вольфсбург": Кастеелс, Тиссеран, Понграчич, Брукс, Герхардт, Гилявоги, Арнольд, Шлагер, Жоао Виктор, Вегхорст, Брекало

Не сыграют: Отавио (голеностоп), Виллиам (колено), Мехмеди (ахиллово сухожилие), Камачо (голеностоп), Штеффен (дисквалификация)

Под вопросом: Мбабу (карантин)

Дозаявлены: нет

Отзаявлены: Мамуду Карамоко, Робин Кнохе, Филипп Менцель, Янник Мекер, Яннес Таше

Как сообщали Українські Новини, первый матч под руководством Луческу "Динамо" сыграет с "Вересом".

Также сообщалось, что футбольные еврокубки возвращаются после пандемии коронавирусной инфекции. 

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