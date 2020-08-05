Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится матч "Шахтер — Вольфсбург": где смотреть

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24

Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика

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