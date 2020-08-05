Сегодня в Киеве на Олимпийском состоится матч "Шахтер — Вольфсбург": где смотреть

В среду, 5 августа, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч 1\/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом". Время начала встречи футбольных клубов - 19:55 на киевском НСК "Олимпийский". Сама игра состоится без зрителей - из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает Uefa.com. Где смотреть трансляцию матча: Канал "Футбол 1" Oll.tv ВоляTV сайт Спорт24 Сообщаются также ориентировочные составы обоих команд: "Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Жуниор Мораэс, Тайсон Дозаявлены: Евгений Гриценко, Витао Отзаявлены: Артем Бондаренко, Исмаили, Михаил Мудрик, Назарий Муравский "Вольфсбург": Кастеелс, Тиссеран, Понграчич, Брукс, Герхардт, Гилявоги, Арнольд, Шлагер, Жоао Виктор, Вегхорст, Брекало Не сыграют: Отавио (голеностоп), Виллиам (колено), Мехмеди (ахиллово сухожилие), Камачо (голеностоп), Штеффен (дисквалификация) Под вопросом: Мбабу (карантин) Дозаявлены: нет Отзаявлены: Мамуду Карамоко, Робин Кнохе, Филипп Менцель, Янник Мекер, Яннес Таше Как сообщали Українські Новини, первый матч под руководством Луческу "Динамо" сыграет с "Вересом". Также сообщалось, что футбольные еврокубки возвращаются после пандемии коронавирусной инфекции.