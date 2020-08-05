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  • Сьогодні в Києві на Олімпійському відбудеться матч "Шахтар" — "Вольфсбург": де дивитися
05 серпня 2020, середа, 06:00 9
Спорт 2020-08-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві на Олімпійському відбудеться матч "Шахтар" — "Вольфсбург": де дивитися

Сьогодні в Києві на Олімпійському відбудеться матч "Шахтар" — "Вольфсбург": де дивитися

Олексій Козаченко
Футбол, Ліга Європи, Шахтар, Вольфсбург, Шахтар-Вольфсбург
Шахтар-Вольфсбург. Фото: uefa.com
Шахтар-Вольфсбург. Фото: uefa.com

У середу, 5 серпня, донецький футбольний клуб "Шахтар" зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким футбольним клубом "Вольфсбург". Час початку матчу - 19:55 на київському НСК "Олімпійський". Сама гра відбудеться без глядачів - через карантинні обмеження. Про це повідомляє Uefa.com.

Де дивитися трансляцію матчу:

Канал "Футбол 1"

Oll.tv

ВоляTV

сайт Спорт24

Повідомляються також орієнтовні склади обох команд:

"Шахтар": П'ятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Маркос Антоніо, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Жуніор Мораэс, Тайсон

Дозаявлені: Євген Гриценко, Вітао

Отзаявлены: Артем Бондаренко, Ізмаїл, Михайло Мудрик, Назарій Муравський

"Вольфсбург": Кастеелс, Тиссеран, Понграчич, Брукс, Герхардт, Гілявогі, Арнольд, Шлагер, Жоао Віктор, Вегхорст, Брекало

Не зіграють: Отава (голеностоп), Вілліам (коліно), Мехмеді (ахілового сухожилля), Камачо (голеностоп), Штеффен (дискваліфікація)

Під питанням: Мбабу (карантин)

Дозаявлені: немає

Отзаявлены: Мамуду Карамоко, Робін Кнохе, Філіп Менцель, Яннік Мекер, Яннес Таші

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