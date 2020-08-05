Сьогодні в Києві на Олімпійському відбудеться матч "Шахтар" — "Вольфсбург": де дивитися

У середу, 5 серпня, донецький футбольний клуб "Шахтар" зіграє матч-відповідь 1\/8 фіналу Ліги Європи з німецьким футбольним клубом "Вольфсбург". Час початку матчу - 19:55 на київському НСК "Олімпійський". Сама гра відбудеться без глядачів - через карантинні обмеження. Про це повідомляє Uefa.com. Де дивитися трансляцію матчу: Канал "Футбол 1" Oll.tv ВоляTV сайт Спорт24 Повідомляються також орієнтовні склади обох команд: "Шахтар": П'ятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Маркос Антоніо, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Жуніор Мораэс, Тайсон Дозаявлені: Євген Гриценко, Вітао Отзаявлены: Артем Бондаренко, Ізмаїл, Михайло Мудрик, Назарій Муравський "Вольфсбург": Кастеелс, Тиссеран, Понграчич, Брукс, Герхардт, Гілявогі, Арнольд, Шлагер, Жоао Віктор, Вегхорст, Брекало Не зіграють: Отава (голеностоп), Вілліам (коліно), Мехмеді (ахілового сухожилля), Камачо (голеностоп), Штеффен (дискваліфікація) Під питанням: Мбабу (карантин) Дозаявлені: немає Отзаявлены: Мамуду Карамоко, Робін Кнохе, Філіп Менцель, Яннік Мекер, Яннес Таші Як повідомляли Українські Новини, перший матч під керівництвом Луческу "Динамо" зіграє з "Вересом". Також повідомлялося, що футбольні єврокубки повертаються після пандемії коронавірусної інфекції.