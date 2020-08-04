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04 августа 2020, вторник, 18:43 68
Общество 2020-08-04T18:44:27+03:00
Українські Новини
В Минобразования рассказали, как зарегистрировать е-кабинет, если есть ошибки в документах

В Минобразования рассказали, как зарегистрировать е-кабинет, если есть ошибки в документах

Валерия Драгомирова
Минобразования, Поступление, Е-кабинет, вступительная кампания-2020, Ошибка в документах
Студенты. Фото: pixabay
Студенты. Фото: pixabay

Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, необходимо обратиться в сервис поддержки электронных кабинетов поступающих. 

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования. 

"Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать личный электронный кабинет из-за ошибок в документах о полном общем среднем образовании, необходимо обратиться в сервис поддержки электронных кабинетов абитуриентов (обеспечивается техническим администратором ЕГЭБО ГП " ИнфоРесурс "), направив на электронную почту соответствующее электронное письмо", - говорится в сообщении.

Сообщается, что письма должны содержать: тему "Ошибка при регистрации П3.3.1". П3.3.1 Ошибка при регистрации данных абитуриента, содержащихся в ЕГЭБО - это расхождения в дате рождения, указанной в документе о полном общем среднем образовании (ПОСО) и сертификате ВНО" или тему "Ошибка регистрации П3.3.2" - то есть расхождении в ФИО, указанных в документе о ПОСО и сертификате ВНО".

Также к письму необходимо приложить: сканкопии (фото) свидетельства /аттестата о ПОСО (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выпуска), паспорта (с ФИО, серией, номером, датой выдачи, сроком действия (для ID-паспорта)), скриншоты с ошибкой.

В случае обнаружения указанных выше ошибок, их временное исправление осуществляет ГП "ИнфоРесурс" без необходимости немедленной замены документа (изготовления дубликата) - это даст возможность поступающим подать электронные заявления. Изготовление дубликатов должно быть осуществлено не позднее 1 ноября 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. 

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