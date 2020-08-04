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04 серпня 2020, вівторок, 18:43 7
Суспільство 2020-08-04T20:15:01+03:00
Українські Новини
У Міносвіти розповіли, як зареєструвати е-кабінет, якщо є помилки в документах

У Міносвіти розповіли, як зареєструвати е-кабінет, якщо є помилки в документах

Валерия Драгомирова
ВНЗ, Абітурієнти, реєстрація абітурієнтів
Студенты. Фото: pixabay
Студенты. Фото: pixabay

Абітурієнтам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки в документах про повну загальну середню освіту, необхідно звернутися в сервіс підтримки електронних кабінетів вступників.

"Абітурієнтам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки в документах про повну загальну середню освіту, необхідно звернутися в сервіс підтримки електронних кабінетів абітурієнтів (забезпечується технічним адміністратором ЕГЕБО ДП" Інфоресурс "), направивши на електронну пошту відповідний електронний лист", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що листи повинні містити: тему "Помилка при реєстрації П3.3.1". П3.3.1 Помилка при реєстрації даних абітурієнта, що містяться в ЕГЕБО - це розбіжності в даті народження, зазначеної в документі про повну загальну середню освіту (Посо) і сертифікаті ЗНО "або тему" Помилка реєстрації П3.3.2 "- тобто розбіжності у П. І. Б., зазначених в документі про Посо і сертифікаті ЗНО".

Також до листа необхідно додати: сканкопіі (фото) свідоцтва / атестата про Посо (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком випуску), паспорта (з ПІБ, серією, номером, датою видачі, строк дії (для ID-паспорта)), скріншоти з помилкою.

У разі виявлення зазначених вище помилок, їх тимчасове виправлення здійснює ДП "Інфоресурс" без необхідності негайної заміни документа (виготовлення дубліката) - це дасть можливість вступникам подати електронні заяви. Виготовлення дублікатів має бути здійснено не пізніше 1 листопада 2020 року.


Як повідомляли Українські Новини, за перший день вступної кампанії абітурієнти створили понад 40 тисяч електронних кабінетів.

Крім того, як і коли почнеться новий навчальний рік у ВНЗ.

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