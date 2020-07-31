Будем идти на компромиссы, — Кравчук о ТКГ

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) готов идти на компромиссы для достижения мира.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Миссия одна - закончить войну и, чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - сказал он.

Кравчук добавил, что не поддаются компромиссам суверенитет, территориальная целостность, независимость и неприкосновенность границ.

На вопрос относительно особого статуса Донбасса Кравчук прямо не ответил.

"Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", - сказал он.

По его словам, Президент Владимир Зеленский ставит перед ТКГ задачу решать вопросы постепенно: прекращение огня, способы местного самоуправления, выборы и т.д.

"Главное - чтобы мы были на стороне инициативы, чтобы мы постоянно вносили инициативы, чтобы мы постоянно вносили предложения, чтобы мы их аргументировали, были способны к переговорам, компромиссам, предложениям и уступкам. Только уступка должна быть двусторонняя. Если это только с одной стороны, то таких переговоров не должно быть, они не дают пользы", - сказал он.

Кравчук также прямо на ответил на вопрос о "красных линиях", раскритиковав тех, кто мешает власти работать, и подчеркнув, что бороться за Украину можно только объединившись.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Кучма решил прекратить работу в ТКГ.

Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске (Беларусь).

Ранее, 5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив ее первым заместителем вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.