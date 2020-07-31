подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

31 июля 2020, пятница, 11:03 19
Внешняя политика 2020-07-31T11:05:53+03:00
Українські Новини
Будем идти на компромиссы, — Кравчук о ТКГ

Будем идти на компромиссы, — Кравчук о ТКГ

Елена Новикова
Переговоры по Донбассу, Леонид Кравчук, ТГК, Украинская делегация в ТГК
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) готов идти на компромиссы для достижения мира.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Миссия одна - закончить войну и, чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - сказал он.

Кравчук добавил, что не поддаются компромиссам суверенитет, территориальная целостность, независимость и неприкосновенность границ.

На вопрос относительно особого статуса Донбасса Кравчук прямо не ответил.

"Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", - сказал он.

По его словам, Президент Владимир Зеленский ставит перед ТКГ задачу решать вопросы постепенно: прекращение огня, способы местного самоуправления, выборы и т.д.

"Главное - чтобы мы были на стороне инициативы, чтобы мы постоянно вносили инициативы, чтобы мы постоянно вносили предложения, чтобы мы их аргументировали, были способны к переговорам, компромиссам, предложениям и уступкам. Только уступка должна быть двусторонняя. Если это только с одной стороны, то таких переговоров не должно быть, они не дают пользы", - сказал он.

Кравчук также прямо на ответил на вопрос о "красных линиях", раскритиковав тех, кто мешает власти работать, и подчеркнув, что бороться за Украину можно только объединившись.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Кучма решил прекратить работу в ТКГ.

Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске (Беларусь).

Ранее, 5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив ее первым заместителем вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее был представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу Леонид Кравчук ТГК Украинская делегация в ТГК

Кучма решил прекратить работу в ТКГ...
Украинская делегация в ТКГ обсудила с российской п...
Над крупнейшими IT-гигантами США сгустились тучи...
Зеленский уверен, что ТКГ подпишет договоренность ...
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО
Новости
Будем идти на компромиссы, — Кравчук о ТКГ 11:03
Рубль обвалился перед выходными. Курс российской нацвалюты на 31 июля 11:00
Флаг Украины. Фото: pixabay
Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах 10:52
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО 10:50
Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс валют на 31 июля 10:30
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
С августа тариф на газ будут считать по-новому. Что ждет украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok