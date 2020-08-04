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  • Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой ТКГ вместо Кучмы, — Гармаш
04 августа 2020, вторник, 15:23 163
Политика 2020-08-04T15:45:02+03:00
Українські Новини
Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой ТКГ вместо Кучмы, — Гармаш

Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой ТКГ вместо Кучмы, — Гармаш

Валерия Драгомирова
ТКГ, Юлия Тимошенко, Андрей Ермак
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko

Привлеченный к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в качестве представителя отдельных районов Донецкой области журналист Сергей Гармаш заявляет, что председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагала главе Офиса Президента Андрею Ермаку сделать ее главой ТКГ вместо бывшего Президента Леонида Кучмы (1994-2005 годы).

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы", - написал он.

Согласно сообщению Гармаша, Тимошенко подчеркивала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи как в России, так и на Западе, однако план не представила.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля Президент Владимир Зеленский назначил первого Президента Леонида Кравчука (1991-1994) главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) вместо бывшего Президента Леонида Кучмы (1994-2005 годы).

Ранее Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы для достижения мира.

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