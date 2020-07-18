УЕФА предпочитает классику: в футбольных еврокубках и Евро-2020 планируется 3 замены игроков, а не 5

Пока в играх Чемпионата Украины по футболу клубы окончательно определяют представителей нашей страны в предстоящих соревнованиях за еврокубки, а для Национальной футбольной сборной представили новый вариант спортивной формы, Союз европейских футбольных ассоциаций определяется по одному из обязательных правил проведения ближайших турниров под эгидой УЕФА.

Как сообщает влиятельное британское издание The Times, не взирая на решение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) о продлении действия правила, согласно которому команды могут проводить до пяти замен вместо трех, до конца следующего сезона, УЕФА в своих турнирах останется верным классическому варианту с тремя опциями для замен.

По информации репортеров, руководство Европейского футбольного союза примет решение сохранить традиционный вариант с заменами в ближайшее время.

Как отмечают СМИ, в УЕФА считают, что квота в пять замен сможет дать больше преимущества топ-клубам, у которых лучше укомплектованы составы и существует больше вариантов для ротации и разнообразия игровых составов своих команд.

Правило пяти замен было введено в европейском футболе 8 мая 2020 на фоне возвращения чемпионатов из продолжительного карантина и соответствующих опасений за здоровье и физическую форму футболистов, которые длительное время находились без активной игровой практики. Среди прочих стран применила введение правки и Украина.