Порошенко легализовал в Украине иностранных агентов, — Жвания

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Давид Жвания, который ранее завил о готовности дать показания против Порошенко в обмен на безопасность, рассказал о том, как экс-президент Петр Порошенко организовал сеть иностранных агентов в Украине в обмен на поддержку на выборах.

Об этом он заявил в видеообращении на YouTube.

"Почему генпрокурор Венедиктова делает вид, что ничего не происходит, потому что она находится под влиянием иностранных агентов. В Украине у них легально действуют иностранная резидентура. Часть из этих людей все знаю - их теперь называют "соросята", они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи", - сказал Жвания.

Однако, по словам Жвании, есть и прямые агенты иностранных разведок.

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире - открыто включить иностранных агентов во власть", - добавил он.

Как утверждает Жвания, главой иностранной резидентуры является бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который руководит такими людьми, как Айварас Абромавичюс, Михаил Саакашвили и другими. По его словам, часть из них уже выполнили свою задачу и отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб.

"Даже победа Зеленского не смогла избавить государственные органы от иностранной агентуры. Михаил Саакашвили снова занимается здесь тем, что он называет реформами, хотя если внимательно изучить его предложения, то все сводится только к одному - подчинить все в Украине иностранным структурам. При этом самое циничное, что Украина вынуждена сама оплачивать подрывную работу иноагентов. Для этого специально созданы должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги: наблюдательные советы "Укрзализныци", набсовет "Нафтогаза", "Укрпочты", там везде сидят иностранцы и их люди, а Украины всем им платит огромные деньги", - добавил Жвания.

Именно Петр Порошенко, по словам экс-нардепа, открыл этот "ящик Пандоры" в обмен на поддержку Демократической партии США. Однако, как отмечает Жвания, президент Зеленский пока так и не смог прекратить этот позор.

"Порошенко совершил тяжелое преступление - предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против. Я готовы дать показания по этим и другим эпизодам", - заявил Жвания.

В завершении видеобращения Давид Жвания Жвания рассказал, как Порошенко легализовал в Украине иностранных агентовобратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она вызвала его на допрос.

Как сообщали Українські Новини, Давид Жвания ранее заявлял, что Петр Порошенко и его окружение участвовали в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения.

Также Давид Жвания заявлял, что Петр Порошенко во время правления получил незаконным путем около 4 миллиардов долларов и вывел деньги в офшоры.