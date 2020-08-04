Порошенко легалізував в Україні іноземних агентів, - Жванія

Колишній позафракційний депутат Верховної Ради Давид Жванія розповів про те, як експрезидент Петро Порошенко організував мережу закордонних агентів в Україні в обмін на підтримку на виборах.

Про це він заявив у відеозверненні на YouTube.

"Чому генпрокурор Венедіктова вдає, що нічого не відбувається, тому що вона перебуває під впливом іноземних агентів. В Україні у них легально діють іноземна резидентура. Частина з цих людей все знаю - їх тепер називають "соросята", вони отримують плату за просування іноземних інтересів під виглядом грантової допомоги", - сказав Жванія.

Однак, за словами Жванії, є і прямі агенти іноземних розвідок.

"Ця історія тягнеться з 2014 року, коли Петро Порошенко в обмін на підтримку на виборах підписав договір з дияволом. Він зобов'язався зробити те, чого не робить ніхто в світі - відкрито включити іноземних агентів у владу" , - додав він.

Як стверджує Жванія, главою іноземної резидентури є колишній прем'єр-міністр і ексглава МВС Грузії Вано Мерабішвілі, який керує такими людьми, як Айварас Абромавичус, Михайло Саакашвілі та іншими. За його словами, частина з них вже виконали свою задачу і відкликані з країни, але деякі продовжують працювати на інтереси іноземних спецслужб.

"Навіть перемога Зеленського не змогла позбавити державні органи від іноземної агентури. Михайло Саакашвілі знову займається тут тим, що він називає реформами, хоча якщо уважно вивчити його пропозиції, то все зводиться тільки до одного - підпорядкувати всі в Україні іноземним структурам. При цьому саме цинічне , що Україна змушена сама оплачувати підривну роботу іноагентов. Для цього спеціально створені посади, на яких нічого не потрібно робити, але де платять величезні гроші: наглядові ради "Укрзалізниці", наглядову раду "Нафтогазу", "Укрпошти", там всюди сидять іноземці та їх люди, а Україна всім їм платить величезні гроші" , - додав Жванія.

Саме Петро Порошенко, за словами екснардепа, відкрив цей "ящик Пандори" в обмін на підтримку Демократичної партії США. Однак, як зазначає Жванія, президент Зеленський поки так і не зміг припинити цю ганьбу.

"Порошенко скоїв тяжкий злочин - зрада батьківщини. У мене є інформація про те, як і з ким він домовлявся про легалізацію в Україні іноземних агентів, як він тиснув на людей в Україні, які виступали проти. Я готові дати свідчення по цих та інших епізодів" , - заявив Жванія.

На завершення відеозвернення Давид Жванія Жванія розповів, як Порошенко легалізував в Україні іноземних агентів і звернувся до генпрокурора Ірині Венедиктової, щоб вона викликала його на допит.

Як повідомляли Українські Новини, Давид Жванія раніше заявляв, що Петро Порошенко і його оточення брали участь в Майдані лише заради захоплення влади і особистого збагачення.

Також Давид Жванія заявляв, що Петро Порошенко під час правління отримав незаконним шляхом близько 4 мільярдів доларів і вивів гроші в офшори.