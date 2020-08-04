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04 августа 2020, вторник, 13:02 361
Общество 2020-08-04T14:00:02+03:00
Українські Новини
С начала карантина статус безработных получили 400 тыс. украинцев

С начала карантина статус безработных получили 400 тыс. украинцев

Анна Рудык
Безработица, Карантин, Уровень безработицы, карантин в Украине
Безработица. Фото: mirperemen.net
Безработица. Фото: mirperemen.net

В Украине замедлился рост безработицы, который ранее значительно ускорился из-за карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, сообщается, что в апреле текущего года статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их численность составляла 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле - 68 тыс.

Всего за период карантина, с 12 марта по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. граждан. С начала года трудоустроено более 370 тыс. граждан, в том числе за период карантина - 222 тыс. 

В частности, удалось задействовать людей в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14% и в сфере торговли - 13%.

Как сообщали Українські Новини, в Украине нужны продавцы и низкоквалифицированные рабочие. Спрос на профессионалов ниже.  

Также, по прогнозу Кабмина, безработица прогнозируется в 2021-2023 годах на уровне соответственно – 9,2%, 8,5% и 8%.

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