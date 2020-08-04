Прокуратура просит суд арестовать угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве

Прокуратура просит суд взять под стражу без альтернативы залога угрожавшего взрывом в АО "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухраба Каримова.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Содержание под стражей", - сказала она.

Также известно, что ходатайство об аресте Каримова будет внесено утром во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала угрожавшего взрывом в АО "Универсал Банк" в Киеве Сухраба Каримова. Мужчина является гражданином Узбекистана. СБУ открыла дело по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве.

Также угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Сухроб Каримов во время захвата здания сменил заложника.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает приход Службы безопасности (СБУ) и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов национального СМИ.

Кроме того, из-за захвата АО "Универсал банка" силовики были вынуждены перекрывать центр столицы.