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04 серпня 2020, вівторок, 10:26 7
Силові структури 2020-08-04T11:30:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура просить суд заарештувати чоловіка, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві

Прокуратура просить суд заарештувати чоловіка, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві

Анна Рудык
Прокуратура, Арешт, Захоплення заручників, захоплення банку, Сухроб Карімов
Бізнес-центр
Бізнес-центр "Леонардо" Фото: meget.kiev.ua

Прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи заставиСухраб Карімова, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Утримання під вартою", - сказала вона.

Також відомо, що клопотання про арешт Карімова буде внесено вранці у вівторок.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України (СБУ) затримала чоловіка, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві Сухраб Карімова. Чоловік є громадянином Узбекистану. СБУ відкрила справу за статтею "теракт" з-за загрози вибуху в БЦ "Леонардо" у Києві.

Також погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві Сухроб Карімов під час захоплення будівлі змінив заручника.

Національний союз журналістів України (НСЖУ) засуджує прихід Служби безпеки (СБУ) і поліції на переговори до терористові під виглядом журналістів національного ЗМІ.

Крім того, через захоплення АТ "Універсал банку" силовики були змушені перекривати центр столиці.

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