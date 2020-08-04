Прокуратура просить суд заарештувати чоловіка, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві

Прокуратура просить суд взяти під варту без альтернативи заставиСухраб Карімова, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Утримання під вартою", - сказала вона.

Також відомо, що клопотання про арешт Карімова буде внесено вранці у вівторок.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України (СБУ) затримала чоловіка, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві Сухраб Карімова. Чоловік є громадянином Узбекистану. СБУ відкрила справу за статтею "теракт" з-за загрози вибуху в БЦ "Леонардо" у Києві.

Також погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві Сухроб Карімов під час захоплення будівлі змінив заручника.

Національний союз журналістів України (НСЖУ) засуджує прихід Служби безпеки (СБУ) і поліції на переговори до терористові під виглядом журналістів національного ЗМІ.

Крім того, через захоплення АТ "Універсал банку" силовики були змушені перекривати центр столиці.