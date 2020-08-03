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  • Захват банка в Киеве. НСЖУ осуждает приход СБУ и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов
03 августа 2020, понедельник, 20:11 134
СМИ 2020-08-03T20:30:02+03:00
Українські Новини
Захват банка в Киеве. НСЖУ осуждает приход СБУ и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов

Захват банка в Киеве. НСЖУ осуждает приход СБУ и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов

Валерия Драгомирова
СМИ, Террорист, Журналисты, Захват банка в Киеве
Захват террориста. Фото: СБУ
Захват террориста. Фото: СБУ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает приход Службы безопасности (СБУ) и полиции на переговоры к террористу под видом журналистов национального СМИ.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"То, что сегодня вместе со съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК" (журналист Андрей Лащ) и "1+1" (журналист - Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ. Также неприемлемым является то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали бейджики (удостоверение) известного национального СМИ", - сказано в нем.

Отмечается, что прикрываться журналистами во время спецоперации - это большой риск для работников СМИ на будущее.

По словам Томиленко, единственная защита журналистов - это репутация профессии, репутация безоружного сборщика информации.

НСЖУ отмечает факт подрыва доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий.

Кроме того, НСЖУ приветствует героизм журналистов Андрея Лаща и Александра Загороднего и операторов Олега Борщевского и Ивана Головача, а также других журналистов, работавших в тот день.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве.

Кроме того, у "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения. 

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