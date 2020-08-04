подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 09:56 167
Судебная власть 2020-08-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта

Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта

Елизавета Драбкина
Киев, Террорист, Захват банка в Киеве
Террорист и заложница. Фото: Антон Геращенко
Террорист и заложница. Фото: Антон Геращенко

Прокуратура сообщила угрожавшему взрывом в АО "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядов (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в нем.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.

Больше новостей о: Киев Террорист Захват банка в Киеве

Заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта
Новости
Бывший глава ГАСИ Кудрявцев пытается "решить" с закрытием дела за поддельный диплом, - СМИ 10:11
Норвегия запретила остановку круизных лайнеров в своих портах 10:03
"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых произошла попытка изнасилования женщины в поезде 10:00
На Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе, выбило окна в здании 09:59
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта 09:56
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok