Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта

Прокуратура сообщила угрожавшему взрывом в АО "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечение внимания общественности к определенным его взглядов (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в нем.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.